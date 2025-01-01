Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Король Артур
Киноафиша Король Артур

Спектакль Король Артур

12+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Король Артур». Музыкально-кукольное представление от Вячеслава Игнатова и Марии Литвиновой

Вячеслав Игнатов и Мария Литвинова приглашают зрителей на новый спектакль, который соединяет элементы музыкального и кукольного театра. В его основе лежит опера «Король Артур» британского композитора Генри Перселла. Этот спектакль обещает стать ярким событием в театральной жизни.

Сюжет и художественный замысел

Сюжет «Короля Артура» наполнен фантастическими метаморфозами, волшебными существами, сражениями и любовными страстями. Такой богатый материал как нельзя лучше вписывается в формат театра кукол, где акцент ставится на действие, а не на слова.

Уникальная интерпретация

В этой постановке роль оперного солиста и артиста-кукловода неделима. Солисты не только исполняют свои партии, но и взаимодействуют с куклами, создавая живую атмосферу на сцене. Они становятся демиургами, управляя судьбами своих героев.

Специальная аранжировка

Для спектакля будет заказана новая аранжировка оперы, что добавит свежести и оригинальности в представление. Все музыкальные партии будут распределены между сопрано и тенором, что обеспечит гармоничное звучание.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта, где музыка и куклы оживут на ваших глазах!

Режиссер
Вячеслав Игнатов
В ролях
Николай Гладских
Екатерина Сычева

Фотографии

Король Артур Король Артур Король Артур Король Артур Король Артур Король Артур Король Артур Король Артур Король Артур Король Артур Король Артур Король Артур Король Артур Король Артур Король Артур Король Артур Король Артур Король Артур Король Артур
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше