Корни. Все хиты!

26 апреля поп-рок группа “КОРНИ”, победившая в первом сезоне талант-шоу “Фабрика звёзд”, выступит в Руки ВВерх! Бар! На сцене вас ждут Алексей Кабанов, Александр Бердников и Дмитрий Пакуличев с хитами, которые до сих пор взрывают чарты: “Я теряю корни”, “Ты узнаешь её”, “Хочешь я тебе спою”, “Плакала берёза” и “С днём рождения, Вика”.
Не упустите возможность остаться после концерта! Дискотека 90-х с ведущим, розыгрышами ностальгических подарков и той самой атмосферой возвращения в детство создаст незабываемые воспоминания. Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы.
Не пропустите этот яркий и музыкальный вечер в Руки ВВерх! Бар!