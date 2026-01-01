Корни. Все хиты!

Концерт группы "КОРНИ" в Руки ВВерх! Баре

26 апреля поп-рок группа “КОРНИ”, победившая в первом сезоне талант-шоу “Фабрика звёзд”, выступит в Руки ВВерх! Бар! На сцене вас ждут Алексей Кабанов, Александр Бердников и Дмитрий Пакуличев с хитами, которые до сих пор взрывают чарты: “Я теряю корни”, “Ты узнаешь её”, “Хочешь я тебе спою”, “Плакала берёза” и “С днём рождения, Вика”.

После концерта — Дискотека 90-х

Не упустите возможность остаться после концерта! Дискотека 90-х с ведущим, розыгрышами ностальгических подарков и той самой атмосферой возвращения в детство создаст незабываемые воспоминания. Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы.

Важная информация для зрителей

Сбор гостей: 18:00

Начало концерта: 19:30

Бронь стола на время концерта - до 21:00 . Далее можно продолжить отдых, добавив новую бронь при наличии свободных мест.

. Пожалуйста, будьте готовы предоставить паспорт, если выглядите моложе. Дресс-код: запрещены спортивные штаны.

Обратите внимание: если вы находитесь в состоянии сильного опьянения, вам могут отказать в посещении мероприятия.

Места за столом и билеты на танцпол не являются депозитными. Указанная сумма за столом является лишь стоимостью посадочного места и не является депозитом.

Не пропустите этот яркий и музыкальный вечер в Руки ВВерх! Бар!