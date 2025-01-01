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Корни. Все хиты!
Билеты от 2300₽
Киноафиша Корни. Все хиты!

Корни. Все хиты!

16+
Возраст 16+
Билеты от 2300₽

О концерте/спектакле

Концерт группы «Корни» в «16 Тонн»

Группа «Корни», победители первой «Фабрики Звезд», вновь радуют своих поклонников. С момента завершения проекта их слава только приумножилась. Под управлением продюсера и композитора Игоря Матвиенко, «Корни» быстро завоевали многомиллионную аудиторию благодаря юношескому обаянию и запоминающимся мелодиям.

Знакомство с коллективом

Первоначальный состав группы сформировался из четырех талантливых исполнителей: Павла Артемьева, Александра Асташенока, Алексея Кабанова и Александра Бердникова. Эта команда выпустила множество хитов, которые стали настоящими гимнами для их поклонников. Среди самых известных песен — «Я теряю корни», «Плакала береза», «Ты узнаешь ее», «25-й этаж», «С Днем рождения, Вика», «Хочешь, я тебе спою» и «Это ты объявила войну».

Знаковые моменты

Особое место в их репертуаре занимает жизнеутверждающий гимн «Наперегонки с ветром», который стал саундтреком к популярному сериалу «Кадетство». Этот трек и многие другие прозвучат на концерте в клубе «16 Тонн».

Кто будет на сцене?

На сцене выступят Александра Бердников, Алексей Кабанов и Дмитрий Пакуличев. Удивительно, но эти артисты уже 13 лет делят сцену, радуя поклонников новыми и старыми хитами.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых песен от «Корней». Концерт обещает быть незабываемым!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 августа
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 2300 ₽

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