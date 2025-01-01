Сольный концерт Корнея: уникальное музыкальное событие в Москве

17 августа в рамках празднования своего Дня рождения гитарист, автор и певец Корней проведет сольный концерт. Это событие станет редкой возможностью увидеть его в амплуа самостоятельного артиста, так как сегодня подобные выступления встречаются всё реже.

Музыка и эмоции

В репертуаре Корнея звучат мелодичные и эмоциональные песни, которые он исполняет в драйвовых и элегантных гитарных аранжировках. На сцене его поддержит бэнд, в который войдут самые любимые коллеги артиста. Это обещает быть настоящим музыкальным праздником.

Совместный проект с Алёкой Донцовой

Особенностью концерта станет мини-сэт совместного проекта Корнея и его супруги, певицы Алёки Донцовой, под названием «Причина Океана». Зрителей ждёт множество сюрпризов и ярких моментов.

Не упустите шанс провести незабываемый вечер в компании талантливого музыканта и его команды!