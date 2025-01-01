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Корней
Билеты от 2000₽
Киноафиша Корней

Корней

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт Корнея: уникальное музыкальное событие в Москве

17 августа в рамках празднования своего Дня рождения гитарист, автор и певец Корней проведет сольный концерт. Это событие станет редкой возможностью увидеть его в амплуа самостоятельного артиста, так как сегодня подобные выступления встречаются всё реже.

Музыка и эмоции

В репертуаре Корнея звучат мелодичные и эмоциональные песни, которые он исполняет в драйвовых и элегантных гитарных аранжировках. На сцене его поддержит бэнд, в который войдут самые любимые коллеги артиста. Это обещает быть настоящим музыкальным праздником.

Совместный проект с Алёкой Донцовой

Особенностью концерта станет мини-сэт совместного проекта Корнея и его супруги, певицы Алёки Донцовой, под названием «Причина Океана». Зрителей ждёт множество сюрпризов и ярких моментов.

Не упустите шанс провести незабываемый вечер в компании талантливого музыканта и его команды!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 2000 ₽

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