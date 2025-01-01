Меню
KORN tribute
Киноафиша KORN tribute

KORN tribute

18+
Возраст 18+

О концерте

Трибьют KORN в клубе «Джаггер»

В клубе «Джаггер» состоится трибьют культовой ню-метал группы KORN. В исполнении российской группы CORNFIELD зрители смогут насладиться лучшими песнями KORN. Участники KORN, Munky и Fieldy, признали CORNFIELD первой и единственной российской группой, заслужившей их уважение.

Концерт станет отличным подарком для поклонников ню-метал и фанатов KORN, которые хотят услышать любимые треки в новом звучании.

Неповторимая атмосфера

Приходите насладиться атмосферой концертов золотого состава KORN! В программе — 1,5 часа лучших хитов, которые точно не оставят равнодушными.

Не упустите возможность увидеть это уникальное музыкальное событие!

Купить билет на концерт KORN tribute

Январь
17 января суббота
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽

