Korn Tribute (Cornfield)

Концерт трибьют-группы Cornfield

Приглашаем вас на уникальный концерт трибьют-группы Cornfield, который состоится в клубе No Name Bar. Эта московская группа успешно исполняет знаменитые хиты легендарной альтернативной рок-группы Korn.

Что ожидать от выступления

В программе создаются атмосфера драйва и энергии, которые характерны для оригинальных песен Korn. Вы сможете насладиться всеми известными композициями и увидеть, как музыканты группы забирают зрителей в мир мощного рок-звучания.

Место проведения

Клуб No Name Bar предлагает уютную атмосферу и отличное звучание, что позволит вам насладиться выступлением на максимальном уровне. Убедитесь сами, почему этот клуб стал популярным местом для любителей живой музыки.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться неповторимыми моментами вместе с фанатами Korn. Мы ждём вас!