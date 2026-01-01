Korn and Suicide Silence Tribute!

Трибьют-концерт Korn и Suicide Silence в Москве

Две эпохи. Две крайности. В одном вечернем концерте вы сможете насладиться самыми мощными хитами, которые стали основой для формата ню-метал и позволили многим из нас открыть новую музыку.

Лучшие треки Korn

Группа CornField исполнит для вас незабываемые хиты, такие как «Blind», «Freak on a Leash», «Falling Away from Me» и «Got the Life». Эти мелодии стали отправной точкой для многих поклонников Korn и продолжают оставаться любимыми до сих пор.

Tribute группе Suicide Silence

Не упустите возможность услышать и трибьют группы Worms из Калининграда, который отдает дань уважения легендарному вокалисту Mitch Lucker. Его влияние на музыкальную сцену невозможно переоценить, и каждая нота будет напоминать о значимости его таланта.

Группа Worms исполнит известные треки из культовых альбомов Suicide Silence, включая «The Cleansing» (2007), «No Time to Bleed» (2009) и «The Black Crown» (2011). Эти песни стали гимнами для целого поколения, которое наполняло залы энергией и страстью.

Не просто концерт

Это не просто концерт — это возвращение к тем дням, когда музыка звучала как приговор, и каждый аккорд отзывался в сердце. Присоединяйтесь к нам и вновь ощутите ту непередаваемую атмосферу!