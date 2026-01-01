Коридор. Памяти Алексея Костюшкина

Воспоминания о Алексее Костюшкине. Любимые песни из сольного творчества

Алексей Костюшкин обрел вечную жизнь в песнях, стихах и своем творчестве, в которое вложил все свои мысли, чувства, любовь и боль, радость и горе, разочарования и надежды. Мы рады пригласить вас на концерты, посвященные его памяти.

Программа концерта

На концерте прозвучат любимые песни из сольного творчества Алексея, включая самые яркие хиты группы Коридор. Эти композиции стали настоящими знаковыми моментами, без которых не обходится ни одно выступление. Также вы сможете услышать редкие песни, которые редко исполнялись на сцене.

Энергия творчества

Каждая встреча с вами – это живое доказательство того, что творческая энергия Алексея продолжает жить и вдохновлять. В его словах есть гордое заявление: «Я не ушёл, я тут, я рядом. Просто таков маршрут, так надо...». Позвольте себе стать частью этого незабываемого события, где музыка соединяет поколения и впечатляет сердца.

Не упустите возможность почтить память великого артиста и насладиться его творчеством в кругу единомышленников.