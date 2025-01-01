Меню
Коридор Барто
Билеты от 3000₽
Киноафиша Коридор Барто

Спектакль Коридор Барто

16+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Премьера пластического спектакля 

Приглашаем вас на уникальный пластический спектакль «Коридор Барто», который пройдет 25 декабря 2024 года в ДК РАССВЕТ (Столярный пер., 3к15, м. Ул.1905 года). Этот спектакль, основанный на детских стихотворениях Агнии Барто, погружает зрителей в мир, где древняя магия становится лекарством для души.

О спектакле

Спектакль «Коридор Барто» — это ритуал, в котором героиня проходит через все стадии горя, встречаясь с волшебными помощниками и странными противниками. Эти персонажи смутно знакомы из детства и из других источников истории. Мир спектакля наполнен звуками, танцем и визуальными образами, которые отсылают к нашему первому утреннику и таинственному черному вигваму.

Создатели спектакля отказались от жесткого нарратива и работали в формате импровизации, что позволило глубже ощутить и понять переживания и ограничения других. Каждый элемент театрального действия — это результат совместного опыта команды, в которой особая роль отведена взаимодействию и пониманию.

Команда спектакля

  • Режиссер, хореограф: Анна Закусова
  • Продюсер: Александр Андриевич
  • Исполнительный продюсер: Александра Гончарова
  • Композитор: Ольга Шайдуллина
  • Художница: Софья Матвеева
  • Художница по свету: Елена Перельман
  • Звукорежиссер: Михаил Ендза
  • Мобиль: Лада Раскольникова, Алексей Сулин, Антон Крафтский
  • Маски: Тамара Abramova, Маргарита Трубченко
  • Ударные: Евсей Зубков
  • Виолончель: Юлия Мигунова
  • Гитара: Дмитрий Рессер
  • Технический директор: Александр Романов
  • Помощник режиссера: Мария Алисаова
  • Дизайн афиши: Ляля Буланова

Актеры

  • Дарья Ворохобко
  • Наташа Горбас
  • Мариэтта Цигаль-Полищук
  • Ира Сова
  • Елена Ербакова
  • Анастасия Альмухаметова
  • Татьяна Саруханова

Возрастное ограничение

Спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет. Продолжительность — 1 час 10 минут.

Не упустите возможность погрузиться в этот магический мир и пережить удивительное путешествие вместе с нами!

Купить билет на спектакль

21 октября
ДК «Рассвет» Москва, Столярный пер., 3, корп. 15
19:00 от 3000 ₽

