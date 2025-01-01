Приглашаем вас на уникальный пластический спектакль «Коридор Барто», который пройдет 25 декабря 2024 года в ДК РАССВЕТ (Столярный пер., 3к15, м. Ул.1905 года). Этот спектакль, основанный на детских стихотворениях Агнии Барто, погружает зрителей в мир, где древняя магия становится лекарством для души.
Спектакль «Коридор Барто» — это ритуал, в котором героиня проходит через все стадии горя, встречаясь с волшебными помощниками и странными противниками. Эти персонажи смутно знакомы из детства и из других источников истории. Мир спектакля наполнен звуками, танцем и визуальными образами, которые отсылают к нашему первому утреннику и таинственному черному вигваму.
Создатели спектакля отказались от жесткого нарратива и работали в формате импровизации, что позволило глубже ощутить и понять переживания и ограничения других. Каждый элемент театрального действия — это результат совместного опыта команды, в которой особая роль отведена взаимодействию и пониманию.
Спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет. Продолжительность — 1 час 10 минут.
Не упустите возможность погрузиться в этот магический мир и пережить удивительное путешествие вместе с нами!