Премьера пластического спектакля

Приглашаем вас на уникальный пластический спектакль «Коридор Барто», который пройдет 25 декабря 2024 года в ДК РАССВЕТ (Столярный пер., 3к15, м. Ул.1905 года). Этот спектакль, основанный на детских стихотворениях Агнии Барто, погружает зрителей в мир, где древняя магия становится лекарством для души.

О спектакле

Спектакль «Коридор Барто» — это ритуал, в котором героиня проходит через все стадии горя, встречаясь с волшебными помощниками и странными противниками. Эти персонажи смутно знакомы из детства и из других источников истории. Мир спектакля наполнен звуками, танцем и визуальными образами, которые отсылают к нашему первому утреннику и таинственному черному вигваму.

Создатели спектакля отказались от жесткого нарратива и работали в формате импровизации, что позволило глубже ощутить и понять переживания и ограничения других. Каждый элемент театрального действия — это результат совместного опыта команды, в которой особая роль отведена взаимодействию и пониманию.

Команда спектакля

Режиссер, хореограф: Анна Закусова

Продюсер: Александр Андриевич

Исполнительный продюсер: Александра Гончарова

Композитор: Ольга Шайдуллина

Художница: Софья Матвеева

Художница по свету: Елена Перельман

Звукорежиссер: Михаил Ендза

Мобиль: Лада Раскольникова, Алексей Сулин, Антон Крафтский

Маски: Тамара Abramova, Маргарита Трубченко

Ударные: Евсей Зубков

Виолончель: Юлия Мигунова

Гитара: Дмитрий Рессер

Технический директор: Александр Романов

Помощник режиссера: Мария Алисаова

Дизайн афиши: Ляля Буланова

Актеры

Дарья Ворохобко

Наташа Горбас

Мариэтта Цигаль-Полищук

Ира Сова

Елена Ербакова

Анастасия Альмухаметова

Татьяна Саруханова

Возрастное ограничение

Спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет. Продолжительность — 1 час 10 минут.

Не упустите возможность погрузиться в этот магический мир и пережить удивительное путешествие вместе с нами!