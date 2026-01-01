Оповещения от Киноафиши
«Марсупилами. Пушистый круиз»
Копенgаgен
16+
Возраст 16+

О концерте

Весенний тур Копенgаgен в Ростове

Весна в воздухе, и группа Копенgаgен готова подарить вам яркие эмоции на своих концертах! На этот раз мы решили не дожидаться особых поводов для встреч и отправляемся в масштабный весенний тур по всей стране. Главная причина — наша ностальгия по вам и живым выступлениям, которые наполняют окружающий мир энергией и жизнью.

Что ожидать на концерте

Каждое выступление группы — это не просто концерт, это настоящая феерия звуков и эмоций. В нашем репертуаре — знакомые хиты, новые композиции и уникальные рейвы, которые сделают вашу ночь незабываемой. Приготовьтесь к музыкальному вечеру, который поднимет ваше настроение и создаст атмосферу весеннего праздника.

Почему это стоит увидеть

Копенgаgен известны своим уникальным стилем и способностью завораживать зрителей. Каждое выступление — это не просто музыка, но и возможность стать частью большого музыкального движения. Не упустите шанс узнать, что значит «быть здесь и сейчас» под звуки любимых мелодий.

Не пропустите наше выступление в Ростове! Мы ждем вас с нетерпением, чтобы вместе порадоваться приходу весны и разделить радость живой музыки.

Апрель
24 апреля пятница
20:00
Бар «Оркестровая яма» Ростов-на-Дону, Города Волос, 14

