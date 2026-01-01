Копенgаgен

Большой концерт в Перми

Группа «Копенгаген» готовит большой сольный концерт в Перми. С нетерпением выстраиваясь в ряд, музыканты ждут встречи со своей аудиторией. Это событие обещает стать настоящим праздником весны, полным энергичной музыки и ярких эмоций.

Концерт проходит в рамках весеннего тура по всей стране. Музыканты решили сделать свои выступления особенными и запоминающимися, поэтому зрителей ждёт не только любимая музыка, но и уникальные сюрпризы.

Неожиданные поводы для радости

Это мероприятие организовано без особых поводов, но, по словам участников группы, именно в этом и заключается особая магия—возможность просто встретиться с вами, их преданными фанатами, и насладиться общением на сцене. Как отмечает менеджмент группы, «мы соскучились по вам и по мощным концертам, от которых всё вокруг начинает оживать».

Что ожидать на концерте

Приходите зарядиться весенним настроением и окунуться в атмосферу зажигательной музыки. Заранее приготовьте свои любимые хиты, поскольку на концерте прозвучат как новые, так и проверенные временем песни, которые уже успели полюбиться поклонникам.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события в Перми!