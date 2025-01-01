Меню
Копенgageн. XV лет
16+
Юбилей группы KOPENHAGEN: 15 лет на сцене

В этом году группа KOPENHAGEN отмечает свой 15-летний юбилей! В честь этой значимой даты коллектив подготовил масштабный сольный концерт, который состоится в клубе Alcatraz.

Вокальные дуэты и лучшие песни

Концерт пройдет в полном составе, включая бессменного композитора группы и второго вокалиста Сашу Долгих. Зрители смогут насладиться уникальным вокальным дуэтом фронтменов — именно с этого сотрудничества началась история KOPENHAGEN.

Что ожидать от выступления?

В программе концерта — два часа лучших песен группы, которые были полюбились слушателям за годы творчества. Уникальное сочетание двух голосов и различных образов на сцене создаст незабываемую атмосферу. Пять талантливых музыкантов объединяют свои усилия, чтобы подарить зрителям увлекательное музыкальное шоу, отражающее 15 лет их творческого пути!

Не упустите возможность стать частью этого яркого события и услышать все хиты KOPENHAGEN вживую!

Купить билет на концерт Копенgageн. XV лет

Октябрь
25 октября суббота
20:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 1200 ₽

