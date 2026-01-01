Копенgageн. Большой сольный концерт

Оповещения от Киноафиши
О концерте

Копенгаген. Концерт в вашем городе

Копенгаген вновь порадует своих поклонников! На этот раз коллектив отправляется в весенний тур по стране, чтобы подарить незабываемые моменты и яркие эмоции. Как известно, весна в Петербурге приходит не сразу, поэтому артисты решили не дожидаться ее прихода, а взять дело в свои руки.

Эти концерты — не просто выступления, это настоящие праздники, на которых каждый зритель станет частью удивительного музыкального мира. Артисты соскучились по живым встречам и вашей поддержке, готовясь к мощным выступлениям, от которых все вокруг начинает оживать.

Что вас ждет на концерте

В программе — как новые композиции, так и полюбившиеся хиты, которые зрители завсегда могут напеть вместе с музыкантами. Атмосфера будет наполнена энергией и позитивом, а каждое выступление станет уникальным благодаря взаимодействию с публикой.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Примите участие в создании уникальной атмосферы и разделите радость с другими людьми, которые так же любят эту музыку!

Поддержите любимых артистов

Тур по стране — это возможность не только насладиться живым исполнением, но и поддержать артисев, которые давно ждали этой встречи с вами. Ожидайте неожиданных сюрпризов и эмоциональных моментов, которые останутся в вашей памяти надолго.

Приходите посмотреть, как весна может стать еще ярче с Копенгагеном!

В других городах
Апрель
3 апреля пятница
20:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 1200 ₽
5 апреля воскресенье
20:00
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
от 1000 ₽
10 апреля пятница
20:00
Ё-бар Пермь, Дружбы, 34а
от 1000 ₽
11 апреля суббота
20:00
Ц Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6, 2 этаж
12 апреля воскресенье
20:00
Harat's Челябинск, просп. Ленина, 64
от 1000 ₽
23 апреля четверг
20:00
Сто ручьев Воронеж, Кирова, 5
от 1000 ₽
24 апреля пятница
20:00
Бар «Оркестровая яма» Ростов-на-Дону, Города Волос, 14
от 1000 ₽
25 апреля суббота
20:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 1000 ₽

