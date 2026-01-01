Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Копенgаgен
Киноафиша Копенgаgен

Копенgаgен

16+
Возраст 16+

О концерте

Весенний концерт в Воронеже

Группа «Копенгаген» готовит большой сольный концерт в Воронеж. С нетерпением выстраиваясь в ряд, музыканты ждут встречи со своей аудиторией. Это событие обещает стать настоящим праздником весны, полным энергичной музыки и ярких эмоций.

Концерт проходит в рамках весеннего тура по всей стране. Музыканты решили сделать свои выступления особенными и запоминающимися, поэтому зрителей ждёт не только любимая музыка, но и уникальные сюрпризы.

Неожиданные поводы для радости

Это мероприятие организовано без особых поводов, но, по словам участников группы, именно в этом и заключается особая магия—возможность просто встретиться с вами, их преданными фанатами, и насладиться общением на сцене. Как отмечает менеджмент группы, «мы соскучились по вам и по мощным концертам, от которых всё вокруг начинает оживать».

Что ожидать на концерте

Приходите зарядиться весенним настроением и окунуться в атмосферу зажигательной музыки. Заранее приготовьте свои любимые хиты, поскольку на концерте прозвучат как новые, так и проверенные временем песни, которые уже успели полюбиться поклонникам.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события в Воронеже!

Купить билет на концерт Копенgаgен

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
23 апреля четверг
20:00
Сто ручьев Воронеж, Кирова, 5

В ближайшие дни

MANAPART
16+
Поп
MANAPART
22 апреля в 20:00 Клуб 12
от 1700 ₽
Надя Джабраилова
18+
Юмор
Надя Джабраилова
16 апреля в 19:00 Воронежский ДК железнодорожников
от 1400 ₽
Большой концерт СмешBand
6+
Кавер
Большой концерт СмешBand
14 марта в 19:00 Aura
от 2800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше