Новый спектакль Дмитрия Волкострелова: исследование визуальной культуры

Режиссер Дмитрий Волкострелов продолжает свое художественное исследование, на этот раз обращая внимание на феномен фотографии в современном обществе. В условиях, когда большинство изображений создаются с помощью фронтальных камер, каждый человек становится центром своего мира. В центре внимания Волкострелова — работа выдающегося французского фотографа Анри Картье-Брессона, основоположника репортажной съемки, который ввел в обиход концепцию «решающего момента».

Картье-Брессон считал, что именно в краткое мгновение, когда сцена достигает своей эмоциональной кульминации, создается наилучшее изображение. В этом контексте его знаменитая фотография 1932 года «За вокзалом Сен-Лазар» служит важной отсылкой для Волкострелова. На снимке запечатлен момент, когда человек в прыжке словно зависает над лужей, отражающей двор и небо; зрителю становится ясно, что это идеальное отображение скоро будет разрушено.

Творческий путь и достижения

Театральные критики отмечают, что Волкострелов является выдающимся концептуалистом, способным уловить дух времени и направления его художественной эволюции. На фестивале «Гравитация» зрители могли увидеть такие запоминающиеся спектакли, как «Диджей Павел», «Хорошо темперированные грамоты» и «Комитет грустящего божества».

Спектакль «Старый дом»

В своем новом спектакле, который пройдет в «Старом доме», Волкострелов вместе с артистами откроет новое исследовательское поле. Спектакль предложит зрителям рассмотреть современные принципы фотографии и их влияние на восприятие реальности. Через условный «фотообъектив» знакомство с сценическим действием станет возможным в новой эстетической парадигме, соответствующей духу времени.

