Спектакль Контрабас

Моноспектакль Павла Полякова по произведению Патрика Зюскинда.

Сюжет и персонаж:

История раскрывает душевные и подсознательные переживания музыканта симфонического оркестра, который, лишенный сольной карьеры и личной жизни, оказался одиноким и самоизолированным. Он находится в поиске выхода и готовится к прорыву.

Темы и послание:

В контрабасисте бурлят страсть, глубина и хаос, и, кажется, справиться с этими переживаниями практически невозможно. Спектакль не только представляет трагедию и экзистенциальную драму, но и включает скрытый юмор, который делает историю более многослойной. Автор позволяет зрителям «примерить» историю на себя, подталкивая их к сопереживанию и глубокому размышлению о фальши и самообмане.

Приходите и проживите эту уникальную историю вместе с героем спектакля!