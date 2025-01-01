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Контрабас
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Спектакль Контрабас

Постановка
Новосибирская филармония 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Моноспектакль Павла Полякова по произведению Патрика Зюскинда.

Сюжет и персонаж:

История раскрывает душевные и подсознательные переживания музыканта симфонического оркестра, который, лишенный сольной карьеры и личной жизни, оказался одиноким и самоизолированным. Он находится в поиске выхода и готовится к прорыву.

Темы и послание:

В контрабасисте бурлят страсть, глубина и хаос, и, кажется, справиться с этими переживаниями практически невозможно. Спектакль не только представляет трагедию и экзистенциальную драму, но и включает скрытый юмор, который делает историю более многослойной. Автор позволяет зрителям «примерить» историю на себя, подталкивая их к сопереживанию и глубокому размышлению о фальши и самообмане.

Приходите и проживите эту уникальную историю вместе с героем спектакля!

В ролях
Павел Поляков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
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Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
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