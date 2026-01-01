Оповещения от Киноафиши
Контрабас
Киноафиша Контрабас

Спектакль Контрабас

16+
16+

О спектакле

Моноспектакль «Контрабас» о сложности человеческой души

«Контрабас» — это глубокое исследование сложных внутренних переживаний человеческой души. В центре сюжета — история о любви, одиночестве и жажде поступка. Главный герой находится в постоянной борьбе с обостренным чувством божественного и невозможностью его достижения. Это спектакль о музыке, которая наполняет жизнь персонажа и становится основным содержанием его существования.

Особое внимание заслуживает тема любви. Героя мучает не только страсть к женщине, но и его самооценка, которая, как оказывается, часто оказывается под угрозой из-за невосприятия и недоразумений. Эти чувства делают спектакль особенно близким и понятным зрителю, способствуя глубокой эмоциональной связи с персонажем.

Исполнитель и музыкальное сопровождение

В главной роли выступает Антон Шварц — актер БДТ и лауреат премии «Дебют». Его игра обещает быть незабываемой и захватывающей.

Музыка великих композиторов, таких как Рихард Вагнер, Иоганн Брамс, Вольфганг Амадей Моцарт и А. Рахов, создает уникальную атмосферу спектакля, дополняя эмоциональную нагрузку и помогая раскрыть внутренний мир героя.

Режиссер
Людмила Никитина
В ролях
Антон Шварц

Март
21 марта суббота
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70

