Контрабас
Киноафиша Контрабас

Спектакль Контрабас

16+
Продолжительность 80 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль Антона Шварца по пьесе Патрика Зюскинда «Контрабас»

Спектакль «Контрабас» – это глубокое исследование темы любви и одиночества. На сцене разворачивается история о жажде поступка и одновременно о неспособности его совершить. Глубоко проникая в природу души, история рассказывает о внутреннем конфликте героя, который стремится к высшему и божественному, но сталкивается с невозможностью его достижения.

Главная тема спектакля – музыка, которая переполняет жизнь героя. Она становится для него неотъемлемой частью существования, символизируя его эмоциональные переживания и стремления. В то же время, это также спектакль о любви – о любви мужчины к женщине. Именно эта любовь заставляет его страдать от неоцененности и уязвленного самолюбия.

Факты о спектакле

Пьеса «Контрабас» была написана Патриком Зюскиндом и впервые представлена в 1984 году. С тех пор она стала классикой театрального искусства, привлекая внимание зрителей своей психологической глубиной. Спектакль проводит зрителей по сложным внутренним переживаниям героя, заставляя задуматься о собственных чувствах и отношениях.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который вдохновляет и поднимает важные вопросы о жизни и любви. «Контрабас» – это не просто история, это ощущение, которое останется с вами надолго.

В ролях
Антон Шварц
Антон Шварц

Купить билет на спектакль Контрабас

Январь
21 января среда
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1400 ₽

Фотографии

Контрабас Контрабас Контрабас Контрабас Контрабас

