Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Контрабас
Билеты от 2000₽
Киноафиша Контрабас

Спектакль Контрабас

Постановка
Театр-студия Всеволода Шиловского 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль Александра Гурьянова по пьесе Патрика Зюскинда «Контрабас»

В нашем театре происходит нечто удивительное — фойе превращается в импровизированный бар с уютными столиками! Здесь, в атмосфере непринужденности и теплоты, мы представляем спектакль по пьесе Патрика Зюскинда «Контрабас».

История любви за барной стойкой

Главный герой спектакля, молодой и безамбициозный музыкант, за барной стойкой вместо пустых вопросов о уважении внезапно открывает свою душу. Он делится нежной историей о печальной любви и сломанной жизни, погружаясь в синдром «случайного попутчика». Это будет не просто спектакль, а встреча с настоящими эмоциями и переживаниями.

Удобство и компания

Зрительский зал остался позади, а на этот спектакль можно прийти в компании друзей или одиноким. Если вы решите прийти в одиночку, не переживайте — вы обязательно найдете компанию! Социальная атмосфера фойе делает его идеальным местом для общения и обмена впечатлениями.

Уникальное предложение

Не упустите возможность стать «случайным попутчиком» для героя Зюскинда. Поскольку пространство бара ограничено, количество мест также невелико. Позаботьтесь о покупке билета заранее, чтобы насладиться этой чувственной историей и теплом уютного вечера!

Режиссер
Александр Гурьянов
В ролях
Александр Гурьянов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 сентября
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Преступление и наказание
16+
Драма
Преступление и наказание
12 сентября в 20:00 Событие
от 400 ₽
Щелкунчик
0+
Балет Детский
Щелкунчик
5 января в 18:00 Москонцерт-холл
от 800 ₽
Сотворившая чудо
12+
Драма
Сотворившая чудо
12 октября в 12:00 У Никитских ворот
от 750 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше