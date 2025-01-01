Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Контрабас
Киноафиша Контрабас

Спектакль Контрабас

Постановка
Шум 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Контрабас: Исповедь музыканта в кабаре "Шум"

Разговор с собой может быть честным, горьким и даже музыкальным. Пьеса Патрика Зюскинда «Контрабас» предлагает зрителям заглянуть в личную исповедь музыканта, который СЛЫШИТ этот мир гораздо сильнее, чем видит. Он ведет нас в мир глубоких, вибрирующих звуков контрабаса, осмысляя свою жизненную точку, где неожиданно осознал себя.

Главный герой – перешагнувший за сорок мужчина, который без усталости крутицается мелкой шестеренкой в большом механизме оркестра. Его существование ритмично перетекает изо дня в день, утопая в мыслях о неслучившихся встречах и недостаточно громких поступках. Через призму своего инструмента он находит тонкую поэтику музыкальных ритмов и размышляет о своем господине – контрабасе.

О спектакле

«Контрабас» – это не только комедия о жизни музыканта, но и глубокая драма о поисках себя и собственных мечт. В главной роли выступает Андрей Дикоев, который мастерски передает внутреннюю борьбу и эмоции персонажа. Партия контрабаса исполняется Никитой Домолоковым, который создает атмосферу, погружающую зрителей в мир музыки и самоанализа.

Не упустите возможность!

Этот спектакль станет отличной возможностью для всех, кто любит театр и музыку. Приглашаем вас на встречу с внутренним миром музыканта, который расскажет историю о том, как важно слышать мир вокруг и находить в нем свое место. Насладитесь волшебством звуков и искусством исполнения!

В ролях
Андрей Дикоев
Никита Домолоков

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 сентября
Шум Санкт-Петербург, Маяковского, 52
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Фальшивая нота
16+
Драма
Фальшивая нота
25 сентября в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 800 ₽
Счастливые дни
16+
Драма Моноспектакль Музыка
Счастливые дни
19 октября в 14:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
До свадьбы доживет
18+
Комедия Иммерсивный
До свадьбы доживет
18 сентября в 19:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше