Контрабас — живое звучание

Концерт солистов оркестра в Пермском театре оперы и балета

В фойе Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского состоится концерт солистов оркестра. Это событие станет отличной возможностью для любителей классической музыки насладиться живым исполнением талантливых музыкантов.

В программе концерта прозвучат произведения великих композиторов, среди которых:

Иоганн Себастьян Бах

Георг Фридрих Гендель

Вольфганг Амадей Моцарт

Юхан Хальворсен

Йозеф Лаубер

Джованни Боттезини

Концерт особенно порадует ценителей контрабаса, ведь в программе предусмотрены уникальные произведения, раскрывающие выразительность этого инструмента.

Не упустите возможность насладиться вечерней классикой в исполнении ведущих артистов театра!