Контрабас — живое звучание

В фойе Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского состоится концерт солистов оркестра. Это событие станет отличной возможностью для любителей классической музыки насладиться живым исполнением талантливых музыкантов.
В программе концерта прозвучат произведения великих композиторов, среди которых:
Концерт особенно порадует ценителей контрабаса, ведь в программе предусмотрены уникальные произведения, раскрывающие выразительность этого инструмента.
Не упустите возможность насладиться вечерней классикой в исполнении ведущих артистов театра!