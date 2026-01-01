Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Контрабас — живое звучание
Киноафиша Контрабас — живое звучание

Контрабас — живое звучание

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт солистов оркестра в Пермском театре оперы и балета

В фойе Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского состоится концерт солистов оркестра. Это событие станет отличной возможностью для любителей классической музыки насладиться живым исполнением талантливых музыкантов.

В программе концерта прозвучат произведения великих композиторов, среди которых:

  • Иоганн Себастьян Бах
  • Георг Фридрих Гендель
  • Вольфганг Амадей Моцарт
  • Юхан Хальворсен
  • Йозеф Лаубер
  • Джованни Боттезини

Концерт особенно порадует ценителей контрабаса, ведь в программе предусмотрены уникальные произведения, раскрывающие выразительность этого инструмента.

Не упустите возможность насладиться вечерней классикой в исполнении ведущих артистов театра!

 

Купить билет на концерт Контрабас — живое звучание

Помощь с билетами
В других городах
Март
5 марта четверг
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Раймонд Паулс. Золотые мелодии
6+
Эстрада
Раймонд Паулс. Золотые мелодии
3 марта в 19:00 ДК Калинина
от 2200 ₽
Камерунский джаз
6+
Джаз
Камерунский джаз
14 апреля в 19:00 Большой зал Пермской филармонии
от 500 ₽
Музыка Победы
6+
Фолк Эстрада
Музыка Победы
6 мая в 19:00 Большой зал Пермской филармонии
от 150 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше