Лекция-трагедия театра Lusores по поэтическим и философским работам гуру петербургского авангарда Бориса Ванталова (Констриктора)

Театр Lusores представляет уникальную лекцию-трагедию, основанную на поэтических и философских работах Бориса Ванталова, известного как Констриктора. Эта работа погружает зрителя в мир размышлений о человеческом сознании и его бескрайних лабиринтах.

Сюжет и концепция

Спектакль «Мозг» исследует устройство головного мозга через призму поэзии и музыки. История повествует о человеке, который однажды вошёл в зеркальный лабиринт, символизирующий наш разум, и уже много тысячелетий бродит по нему в поисках смысла. Каждый новый поворот в этом лабиринте умножает количество путей и целей. Как говорил Констриктора: «Гуляет мозг по улицам себя».

Исполнители и команда

Протагонист: Андрей Жуков

Андрей Жуков Антагонист: Александр Савчук

Александр Савчук Хор: Анна Прохорова, Виктория Евтюхина

Анна Прохорова, Виктория Евтюхина Музыка: Слава Гайворонский

Слава Гайворонский Звукорежиссёр: Георгий Прохоров

Георгий Прохоров Художник по свету: Татьяна Яковлева

Татьяна Яковлева Режиссёр: Александр Савчук

Интересные факты

Борис Ванталов (Констриктора) — одна из ключевых фигур петербургского авангарда, чьи работы вдохновляют не одно поколение художников и зрителей. Его уникальный стиль соединяет философские размышления с поэтическими образами, что делает спектакль особенно актуальным для современного зрителя.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который объединяет в себе искусство, науку и философию!