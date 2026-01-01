Конструкция и деконструкция понятия «перформанс»
Конструкция и деконструкция понятия «перформанс»

16+
О выставке

Лекция о перформансе в Казани. Образовательная программа Театра-фестиваля Балтийский дом

Творческая лаборатория «Угол» в Казани представляет лекцию на тему «Конструкция и деконструкция понятия «перформанс» в рамках образовательного блока, приуроченного к гастролям театра «Балтийский дом». Это событие является возможностью для зрителей глубже осмыслить современное искусство и театральные практики.

Темы лекции

Во время лекции слушатели узнают:

  • Как эволюционировало понятие перформанса от классического театра до актуальных художественных практик;
  • В чем разница между «актом» и «действием» в пространстве искусства;
  • Как деконструируются привычные рамки зрительского восприятия.

Это уникальная возможность заглянуть за кулисы театральной мысли и понять, как современные перформансы формируют новое представление о театре. Не упустите шанс стать частью этой увлекательной лекции!

Июнь
5 июня пятница
19:00
Творческая лаборатория «Угол» Казань, Парижской Коммуны, 25/39

