Констатин Бутаков. Сольный стендап концерт

Константин Бутаков с сольной программой: не пропустите!

Зрители, готовьтесь к незабываемому вечеру! Резидент шоу «Stand Up» на ТНТ, Константин Бутаков, презентует свою новую и лучшую программу. В ней он с неповторимой экспрессией и энергетикой иронизирует над кризисами отношений в среднем возрасте, стереотипами общества и медийной культурой в спорте.

Почему стоит прийти?

Если вы еще не знакомы с творчеством Кости, обязательно найдите информацию о нем в интернете. Уверяем, вы с 100% вероятностью захотите стать частью этого стендап-концерта!

Детали мероприятия

Дата и время: запуск гостей в 19:00, начало в 20:00.

запуск гостей в 19:00, начало в 20:00. Возрастное ограничение: 18+

Не упустите возможность зарядиться энергией и хорошим настроением от Константина Бутакова!