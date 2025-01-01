Констатин Бутаков. Сольный стендап концерт

Зрители, готовьтесь к незабываемому вечеру! Резидент шоу «Stand Up» на ТНТ, Константин Бутаков, презентует свою новую и лучшую программу. В ней он с неповторимой экспрессией и энергетикой иронизирует над кризисами отношений в среднем возрасте, стереотипами общества и медийной культурой в спорте.
Если вы еще не знакомы с творчеством Кости, обязательно найдите информацию о нем в интернете. Уверяем, вы с 100% вероятностью захотите стать частью этого стендап-концерта!
Не упустите возможность зарядиться энергией и хорошим настроением от Константина Бутакова!