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Констатин Бутаков. Сольный стендап концерт
Киноафиша Констатин Бутаков. Сольный стендап концерт

Констатин Бутаков. Сольный стендап концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Константин Бутаков с сольной программой: не пропустите!

Зрители, готовьтесь к незабываемому вечеру! Резидент шоу «Stand Up» на ТНТ, Константин Бутаков, презентует свою новую и лучшую программу. В ней он с неповторимой экспрессией и энергетикой иронизирует над кризисами отношений в среднем возрасте, стереотипами общества и медийной культурой в спорте.

Почему стоит прийти?

Если вы еще не знакомы с творчеством Кости, обязательно найдите информацию о нем в интернете. Уверяем, вы с 100% вероятностью захотите стать частью этого стендап-концерта!

Детали мероприятия

  • Дата и время: запуск гостей в 19:00, начало в 20:00.
  • Возрастное ограничение: 18+

Не упустите возможность зарядиться энергией и хорошим настроением от Константина Бутакова!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 10 августа
Brooklyn Bowl Самара Letout Самара, 18-й км Московского ш., 25а, аутлет-молл Letout
20:00 от 1000 ₽

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