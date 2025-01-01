Лекция по истории употребления алкоголя в лектории «Прямая речь»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию с журналистом и историком Константином Шолмовым, которая откроет завесу над историей русской культуры употребления алкоголя. Мы отправимся в вольный маршрут от знаменитой фразы князя Владимира «Руси есть веселие пити» до крылатого выражения Венички Ерофеева «И немедленно выпил!». История, мифы и легенды – все это ждет вас на встрече!

Что вас ожидает?

На лекции вы узнаете о традициях «употребления» в московских салонах и кабаках, а также познакомитесь с главными мифами и легендарными личностями, связанными с этой темой. Рассмотрим следующие вопросы:

Правда ли, что водку Ивану Грозному подсунули масоны?

Какое отношение наш Новый год имеет к петровским трактирам?

Легендарный «Яръ»: кто из знаменитых людей был его частым посетителем и что они там пили?

После какого напитка Герцен с Огаревым дали страшную клятву?

Практическая часть лекции

Константин Шолмов предложит вам не только слушать, но и попробовать. На лекции будет приготовлена знаменитая жжёнка по рецепту Ингерманландского пехотного полка XVIII века. «Какой смысл просто рассказывать, если можно попробовать? Давайте прямо на лекции приготовим это блюдо, и 875 лет московского пьянства пролетят как миг единый!» — говорит Константин.

Дополнительная информация

Рекомендуемый возраст: 21+

21+ Примерная продолжительность: 1 час 45 минут

Не упустите возможность взглянуть на историю с изнаночной стороны и насладиться атмосферой старинных московских традиций!