Приглашаем вас на увлекательную лекцию с журналистом и историком Константином Шолмовым, которая откроет завесу над историей русской культуры употребления алкоголя. Мы отправимся в вольный маршрут от знаменитой фразы князя Владимира «Руси есть веселие пити» до крылатого выражения Венички Ерофеева «И немедленно выпил!». История, мифы и легенды – все это ждет вас на встрече!
На лекции вы узнаете о традициях «употребления» в московских салонах и кабаках, а также познакомитесь с главными мифами и легендарными личностями, связанными с этой темой. Рассмотрим следующие вопросы:
Константин Шолмов предложит вам не только слушать, но и попробовать. На лекции будет приготовлена знаменитая жжёнка по рецепту Ингерманландского пехотного полка XVIII века. «Какой смысл просто рассказывать, если можно попробовать? Давайте прямо на лекции приготовим это блюдо, и 875 лет московского пьянства пролетят как миг единый!» — говорит Константин.
Не упустите возможность взглянуть на историю с изнаночной стороны и насладиться атмосферой старинных московских традиций!