Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Константин Шолмов. «И немедленно выпил!»
Билеты от 3000₽
Киноафиша Константин Шолмов. «И немедленно выпил!»

Константин Шолмов. «И немедленно выпил!»

18+
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О выставке

Лекция по истории употребления алкоголя в лектории «Прямая речь»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию с журналистом и историком Константином Шолмовым, которая откроет завесу над историей русской культуры употребления алкоголя. Мы отправимся в вольный маршрут от знаменитой фразы князя Владимира «Руси есть веселие пити» до крылатого выражения Венички Ерофеева «И немедленно выпил!». История, мифы и легенды – все это ждет вас на встрече!

Что вас ожидает?

На лекции вы узнаете о традициях «употребления» в московских салонах и кабаках, а также познакомитесь с главными мифами и легендарными личностями, связанными с этой темой. Рассмотрим следующие вопросы:

  • Правда ли, что водку Ивану Грозному подсунули масоны?
  • Какое отношение наш Новый год имеет к петровским трактирам?
  • Легендарный «Яръ»: кто из знаменитых людей был его частым посетителем и что они там пили?
  • После какого напитка Герцен с Огаревым дали страшную клятву?

Практическая часть лекции

Константин Шолмов предложит вам не только слушать, но и попробовать. На лекции будет приготовлена знаменитая жжёнка по рецепту Ингерманландского пехотного полка XVIII века. «Какой смысл просто рассказывать, если можно попробовать? Давайте прямо на лекции приготовим это блюдо, и 875 лет московского пьянства пролетят как миг единый!» — говорит Константин.

Дополнительная информация

  • Рекомендуемый возраст: 21+
  • Примерная продолжительность: 1 час 45 минут

Не упустите возможность взглянуть на историю с изнаночной стороны и насладиться атмосферой старинных московских традиций!

Купить билет на выставка Константин Шолмов. «И немедленно выпил!»

Помощь с билетами
Декабрь
19 декабря пятница
19:30
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Сказки и Развлечения Арбат 16
0+
Экскурсия Интерактивный
Сказки и Развлечения Арбат 16
10 января в 17:00 Музей детства «Сказки Арбат, 16»
от 800 ₽
Комбо билет: мультимедийная выставка + 2 мастер-класса
6+
Интерактивный Мастер-класс
Комбо билет: мультимедийная выставка + 2 мастер-класса
13 января в 13:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1850 ₽
Свидание «Максимум»: выставка + два мастер-класса
16+
Экскурсия Мастер-класс
Свидание «Максимум»: выставка + два мастер-класса
17 января в 12:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 6000 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше