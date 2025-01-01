Образовательная игра в лектории «Прямая речь»

Приготовьтесь исследовать океан вместе с Константином Шолмовым на образовательной игре «Цивилизация». Это уникальное событие идеально подходит для детей, которые жаждут знаний и готовы открыть для себя тайны морских просторов.

Для юных первооткрывателей

На «Цивилизации» знатоки океанов смогут узнать, как ориентироваться в бескрайних водах, правильно рассчитывать устойчивость корабля и готовить необходимые запасы для пересечения Атлантики. Звучит интересно, правда?

Образовательный формат позволяет детям не только слушать, но и активно участвовать в процессе. Здесь они:

разберутся, как построить устойчивый корабль;

сооружают модель движения парусника;

осваивают работу с лебедкой и даже делают попытки пострелять из пушки.

Кто может участвовать?

Основные участники – дети в возрасте 9-12 лет. Однако мы настоятельно рекомендуем родителям присоединиться, чтобы потом обсудить возникшие впечатления и научные открытия. Совместные приключения никогда не будут лишними для семейного времяпрепровождения!

О лекторе

Константин Шолмов – известный журналист, историк и гид, который делает науку доступной и увлекательной. Он умеет показать историю с «изнаночной стороны», позволяя своим слушателям глубже понимать ее события и процессы.

Дополнительная информация