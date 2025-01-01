Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Константин Шолмов. Цивилизация. Изобретаем колесо
Билеты от 3500₽
Киноафиша Константин Шолмов. Цивилизация. Изобретаем колесо

Константин Шолмов. Цивилизация. Изобретаем колесо

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О выставке

Образовательная игра для детей в лектории «Прямая речь»

«Цивилизация» — это образовательная игра для любознательных детей, которые хотят узнать больше о мире вокруг нас. В этом увлекательном формате, отличном от скучных уроков, юные исследователи смогут почувствовать себя настоящими первооткрывателями. Как древние люди догадались использовать колесо? Чему оно научило человечество? На эти и другие вопросы ответит наш лектор — журналист и историк Константин Шолмов.

Что ждет участников?

На мероприятии предусмотрены практические задания и эксперименты:

  • создание колес своими руками;
  • разбивание камня с помощью древнего инструмента;
  • изучение принципов работы рычага и сборка простейших механизмов.

Кто может участвовать?

Наши главные участники — дети в возрасте 9-12 лет. Однако приглашаем и родителей присоединиться к мероприятию. Это отличная возможность обменяться впечатлениями и обсудить результаты совместной работы. Совместные приключения всегда приносят радость всей семье!

Информация о мероприятии

  • Рекомендуемый возраст: 9+
  • Примерная продолжительность: 2 часа
  • Важно! На ребенка и взрослого необходим отдельный билет.
  • Количество мест ограничено.

Константин Шолмов — популяризатор науки, который откроет историю «с изнаночной стороны». Не упустите шанс научиться новому в увлекательной обстановке!

Купить билет на выставка Константин Шолмов. Цивилизация. Изобретаем колесо

Помощь с билетами
Декабрь
20 декабря суббота
13:00
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Свободное посещение Музея Гарри Поттера (выходные)
0+
Интерактивный
Свободное посещение Музея Гарри Поттера (выходные)
31 декабря в 16:30 Музей Гарри Поттера
от 690 ₽
Making Magic
16+
Интерактивный
Making Magic
13 февраля в 14:00 Арт-пространство Luminar
от 900 ₽
Цифровое шоу «VI Океан»
0+
Интерактивный Новые медиа
Цифровое шоу «VI Океан»
27 декабря в 15:00 Арт-пространство Luminar
от 900 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше