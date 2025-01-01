Образовательная игра для детей в лектории «Прямая речь»

«Цивилизация» — это образовательная игра для любознательных детей, которые хотят узнать больше о мире вокруг нас. В этом увлекательном формате, отличном от скучных уроков, юные исследователи смогут почувствовать себя настоящими первооткрывателями. Как древние люди догадались использовать колесо? Чему оно научило человечество? На эти и другие вопросы ответит наш лектор — журналист и историк Константин Шолмов.

Что ждет участников?

На мероприятии предусмотрены практические задания и эксперименты:

создание колес своими руками;

разбивание камня с помощью древнего инструмента;

изучение принципов работы рычага и сборка простейших механизмов.

Кто может участвовать?

Наши главные участники — дети в возрасте 9-12 лет. Однако приглашаем и родителей присоединиться к мероприятию. Это отличная возможность обменяться впечатлениями и обсудить результаты совместной работы. Совместные приключения всегда приносят радость всей семье!

Информация о мероприятии

Рекомендуемый возраст: 9+

Примерная продолжительность: 2 часа

Важно! На ребенка и взрослого необходим отдельный билет.

Количество мест ограничено.

Константин Шолмов — популяризатор науки, который откроет историю «с изнаночной стороны». Не упустите шанс научиться новому в увлекательной обстановке!