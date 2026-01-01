Оповещения от Киноафиши
Константин Райкин
Константин Райкин

Спектакль Константин Райкин

12+
Возраст 12+

О спектакле

Поэтический моноспектакль «Самое любимое!» с Константином Райкиным

В Дворце молодёжи состоится поэтический моноспектакль с участием Константина Райкина, художественного руководителя Государственного театра «Сатирикон» им. Аркадия Райкина и народного артиста России. На этом вечере прозвучат стихи Давида Самойлова и Александра Сергеевича Пушкина в свежем и новом прочтении.

Константин Аркадьевич Райкин подчеркивает, что чтение стихов со сцены для него – это не просто исполнение, а настоящее актёрское мастерство, которое следует законам драматической роли. Моноспектакль «Самое любимое!» призван привлечь всех, кто ценит поэзию и сценическое искусство.

«То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого. Для меня чтение стихов со сцены – это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль. Я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище. Пушкина прочесть – бацилл меньше в воздухе останется. Он, как колокольный звон...», – отмечает Райкин.

Поэзия двух великих поэтов – Давида Самойлова и Александра Сергеевича Пушкина – звучит в этом спектакле особенно выразительно и по-новому, открывая зрителю глубину и красоту слов.

В ролях
Константин Райкин
Константин Райкин

Май
27 мая среда
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 1500 ₽

