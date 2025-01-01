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Константин Райкин. Самое любимое
Киноафиша Константин Райкин. Самое любимое

Спектакль Константин Райкин. Самое любимое

Моноспектакль-концерт великого артиста 12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Моноспектакль «Самое любимое» Константина Райкина

Константин Аркадьевич Райкин — художественный руководитель Государственного театра «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, народный артист России, режиссер и лауреат множества премий, включая Государственные премии РФ и Национальную премию «Золотая Маска». Он также является профессором и художественным руководителем «Высшей школы сценических искусств». Его вклад в театральное искусство трудно переоценить.

О спектакле

Моноспектакль «Самое любимое» — это уникальное сочетание высокой поэзии и личных воспоминаний Константина Райкина. В ходе спектакля зрители смогут услышать стихи величайших поэтов, таких как Давид Самойлов, Николай Заболоцкий, Николай Рубцов, Осип Мандельштам, Лопе Вега и Александр Пушкин.

Темы и содержание

«Самое любимое» затрагивает важные темы профессии, отцовства и любви к поэзии. Райкин читает стихи, которые сопровождали его на протяжении всей жизни, и делится с зрителями глубокими размышлениями о смысле творчества.

Приглашение к вдохновению

Этот моноспектакль — возможность погрузиться в мир поэзии и получить вдохновение от яркого исполнения талантливого артиста. Не упустите шанс насладиться мощной энергетикой и эмоциями, которые способен передать только настоящий мастер сцены.

Приходите за вдохновением и новыми впечатлениями в Государственный театр «Сатирикон»!

В ролях
Константин Райкин
Константин Райкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 27 октября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
19:00 от 1800 ₽
Нижний Новгород, 28 октября
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Константин Райкин. Самое любимое

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