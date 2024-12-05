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Константин Никольский
Билеты от 2400₽
Киноафиша Константин Никольский

Константин Никольский

Эталон российского батя-рока 18+
Возраст 18+
Билеты от 2400₽

О концерте/спектакле

Легендарный рок-музкант, автор и исполнитель бессмертных хитов

Концерты Константина Никольского в акустическом формате в Академ Джаз Клубе всегда вызывают аншлаги среди поклонников его творчества. Легендарный рок-музыкант, автор и исполнитель таких бессмертных хитов, как «Мой друг художник и поэт», «Ночная птица», «Музыкант», «Я сам из тех…», продолжает покорять сердца слушателей.

Никольский — это не просто музыка
Песни Константина Никольского стали настоящими классиками русского рока, и многие из них остаются популярными спустя десятилетия. Несмотря на то, что они были написаны много лет назад, их философия и взгляд на мир, выраженные в музыке, не теряют актуальности и находят отклик у новых поколений.

Долговечность и популярность
Никольский известен не только как сольный артист, но и как участник таких ансамблей, как «Атланты», «Осколки Сикорского», «Счастливое семейство», «Цветы», «Группа Стаса Намина», «Фестиваль», «Воскресение», «Зеркало мира». Его уникальный авторский стиль и манера исполнения легко узнаваемы и всегда остаются верными себе.

Не пропустите этот незабываемый вечер
Приходите на концерт Константина Никольского и наслаждайтесь живым исполнением песен, которые стали частью русской рок-культуры.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 6000 ₽
31 июля
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 3000 ₽
8 августа
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 2400 ₽
16 августа
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
19:00 от 2500 ₽
29 августа
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 2500 ₽
5 сентября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
19:00 от 2500 ₽
13 сентября
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 2400 ₽
26 сентября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
19:00 от 2500 ₽

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5 декабря 2024 06:00
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