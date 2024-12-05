Константин Никольский

Легендарный рок-музкант, автор и исполнитель бессмертных хитов

Концерты Константина Никольского в акустическом формате в Академ Джаз Клубе всегда вызывают аншлаги среди поклонников его творчества. Легендарный рок-музыкант, автор и исполнитель таких бессмертных хитов, как «Мой друг художник и поэт», «Ночная птица», «Музыкант», «Я сам из тех…», продолжает покорять сердца слушателей.

Никольский — это не просто музыка

Песни Константина Никольского стали настоящими классиками русского рока, и многие из них остаются популярными спустя десятилетия. Несмотря на то, что они были написаны много лет назад, их философия и взгляд на мир, выраженные в музыке, не теряют актуальности и находят отклик у новых поколений.

Долговечность и популярность

Никольский известен не только как сольный артист, но и как участник таких ансамблей, как «Атланты», «Осколки Сикорского», «Счастливое семейство», «Цветы», «Группа Стаса Намина», «Фестиваль», «Воскресение», «Зеркало мира». Его уникальный авторский стиль и манера исполнения легко узнаваемы и всегда остаются верными себе.

Не пропустите этот незабываемый вечер

Приходите на концерт Константина Никольского и наслаждайтесь живым исполнением песен, которые стали частью русской рок-культуры.