Экскурсия в Москве в историческом клубе фабрики «Свобода»

В центре внимания будет эпоха расцвета советского авангарда 1920-х годов. Константин Мельников, выдающийся архитектор того времени, создал уникальный клуб для фабрики «Свобода», который стал важной частью культурной жизни района.

Клуб быстро завоевал популярность, став не только пространством для мероприятий, но и местом встреч творческой элиты. Однако с течением времени здание оказалось забытым, и его облик был безжалостно изменён в процессе перестройки.

В 2025 году здание клуба вернуло свою историческую форму и получило новую жизнь. Теперь оно выполняет другую функцию, открывая новые горизонты для жителей и гостей города.

