Константин Лем

Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О концерте

Концерт Константина Лема в вашем городе

Вас ждет незабываемый концерт Константина Лема — талантливого автор-исполнителя и гитариста из Санкт-Петербурга. Его творчество сложно отнести к какому-либо одному жанру, так как оно охватывает множество музыкальных стилей.

Музыкальные миры Константина Лема

Песни Лема представляют собой уникальное сочетание направлений: от легкости инди-попа до мощных рок-интонаций, от медитативного ambient до откровенности авторской песни. Он мастерски соединяет разные стили, что позволяет каждой композиции звучать как отдельная история, наполненная глубокими эмоциями и смыслами.

Атмосфера вечера

На концерте вас ждёт особая атмосфера: насыщенные мелодии, проникновенные тексты и виртуозные гитарные партии, где пересекаются фламенко и блюз. Это не просто выступление — это встреча, где музыка становится пространством для единения, вдохновения и новых открытий.

Для кого этот концерт?

Концерт будет интересен любителям экспериментальной музыки и тем, кто ценит глубокий смысл в текстах песен. Не упустите возможность стать частью этого особенного музыкального события!

В других городах
Март
10 марта вторник
20:00
Birliman Омск, просп. Карла Маркса, 18
от 1000 ₽
11 марта среда
18:00
Ben Hall Екатеринбург, Народной Воли, 65, БЦ Nebo
от 1000 ₽
20:00
Ben Hall Екатеринбург, Народной Воли, 65, БЦ Nebo
от 1000 ₽
12 марта четверг
20:00
Paulaner Челябинск, Труда, 179, отель Radisson Blu, 1 этаж
от 800 ₽

В ближайшие дни

Mona
16+
Поп
Mona
28 февраля в 20:00 Ангар
от 2600 ₽
Оркестр CAGMO. Рок-симфония при свечах
12+
Неоклассика
Оркестр CAGMO. Рок-симфония при свечах
24 сентября в 19:00 Концертный зал РЦСО
от 1900 ₽
Расул Чабдаров
18+
Юмор
Расул Чабдаров
17 апреля в 19:00 ДК им. Малунцева
от 1800 ₽
