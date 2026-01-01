Оповещения от Киноафиши
Константин Лем
Константин Лем

Константин Лем

16+
Возраст 16+

О концерте

Музыкальный вечер с Константином Лемом

Константин Лем — талантливый автор-исполнитель и гитарист из Санкт-Петербурга, который формирует свою музыку вне традиционных рамок жанров. Его творчество сочетает легкость инди-попа и мощь рок-интонаций, а также медитативный ambient и искренность авторской песни.

На предстоящем концерте, который пройдет с проектом White Fox Music, зрителей ждет уникальная атмосфера. Насыщенные мелодии, пронизывающие тексты и виртуозные гитарные партии создадут особое звучание, где фламенко гармонично переплетается с блюзом.

Ожидайте незабываемые моменты

Это не просто выступление — это встреча, в которой музыка становится пространством для единения и вдохновения. Каждая композиция звучит как отдельная история, наполненная эмоциями и глубокими смыслами.

Приходите и насладитесь этим музыкальным событием, которое оставит яркий след в сердце каждого зрителя!

Купить билет на концерт Константин Лем

В других городах
Апрель
4 апреля суббота
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 2000 ₽

