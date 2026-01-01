Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Константин Лем & White Fox Music
Билеты от 0₽
Киноафиша Константин Лем & White Fox Music

Константин Лем & White Fox Music

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт Константина Лема в музыкальном клубе «Magnus Locus»

В музыкальном клубе «Magnus Locus» состоится концерт Константина Лема, автора-исполнителя и гитариста из Санкт-Петербурга. Его творчество невозможно отнести к одному жанру, оно охватывает инди-поп, рок, ambient и авторскую песню, создавая уникальные музыкальные истории.

На концерте Константин Лем выступит вместе с проектом White Fox Music. Зрителей ждет особая атмосфера, наполненная насыщенными мелодиями, пронизывающими текстами и виртуозными гитарными партиями, где органично переплетаются фламенко и блюз. Это не просто концерт, а встреча, где музыка становится пространством для вдохновения и новых открытий.

Константин Лем — это мастер сочетания различных музыкальных стилей. Каждая его композиция звучит как отдельная история, полная эмоций и глубоких смыслов. Этот концерт понравится любителям экспериментальной музыки и тем, кто ценит искренние тексты.

Купить билет на концерт Константин Лем & White Fox Music

Помощь с билетами
Июль
Сентябрь
5 июля воскресенье
19:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
13 сентября воскресенье
19:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9

В ближайшие дни

Бах и Вивальди при свечах. Старинный орган, сопрано и контратенор
6+
Классическая музыка

Бах и Вивальди при свечах. Старинный орган, сопрано и контратенор

28 мая в 20:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 900 ₽
Квинтет Алисы Антипиной JAZZ EXPRESS
18+
Джаз

Квинтет Алисы Антипиной JAZZ EXPRESS

30 июня в 20:30 Союз композиторов
от 1500 ₽
Тима Акимов
16+
Поп

Тима Акимов

17 сентября в 20:00 МТ Music Bar
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше