Константин Лем & White Fox Music
Билеты от 2000₽
12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Константин Лем: концерт для думающих слушателей

Питерский автор-исполнитель и гитарист Константин Лем пригласит вас на сольный концерт во Владимире. Его творчество — это уникальная территория для тех, кто умеет слушать сердцем.

Музыка Константина — это не просто мелодии. Это истории, в которых каждая строчка несёт глубокий смысл, а каждая нота оставляет след в душе слушателя. В его репертуаре сплетаются различные жанры: инди-поп, рок, ambient, фолк, а также элементы шансона и фламенко. Все эти стили формируют удивительный музыкальный сплав, который способен зацепить и вдохновить!

Что ожидать от концерта

Глубокие тексты, виртуозная игра на гитаре и искренность живого исполнения — все это создаёт неповторимую атмосферу. Концерт Константина Лема станет настоящим откровением для всех, кто ценит музыку не только за её форму, но и за содержание. Не упустите шанс погрузиться в этот увлекательный мир музыки!

Не пропустите концерт в своем городе! Убедитесь, что ваш билет в кармане, и готовьтесь к незабываемому музыкальному путешествию.

Октябрь
1 октября среда
20:00
Life Pub Москва, Фридриха Энгельса, 20
от 2000 ₽

