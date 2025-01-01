Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Константин Лем & White Fox Music
Билеты от 2000₽
Киноафиша Константин Лем & White Fox Music

Константин Лем & White Fox Music

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Магия музыки от Константина Лема

Константин Лем — автор-исполнитель и гитарист из Санкт-Петербурга, чьё творчество невозможно ограничить одним жанром. Его песни представляют собой увлекательное путешествие по разнообразным музыкальным мирам: от лёгкости инди-попа до мощных рок-интонаций, от медитативного ambient до глубокой искренности авторской песни.

Лем уникально сочетает разные стили, создавая композиции, которые звучат как отдельные истории, полные эмоций и смыслов. На концерте вместе с проектом White Fox Music зрителей ждёт особая атмосфера. Насыщенные мелодии, пронизывающие тексты и виртуозные гитарные партии, в которых переплетаются фламенко и блюз, создадут неповторимое музыкальное пространство.

Добро пожаловать на уникальное выступление

Это не просто концерт — это встреча, где музыка становится пространством для единения, вдохновения и новых открытий. Не упустите возможность насладиться музыкальной магией Константина Лема в компании единомышленников и новыми открытиями в мире звуков.

Купить билет на концерт Константин Лем & White Fox Music

Помощь с билетами
Декабрь
7 декабря воскресенье
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Виктор Зинчук
18+
Классическая музыка Акустика
Виктор Зинчук
28 ноября в 20:30 Союз композиторов
от 1500 ₽
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
3 октября в 19:00 Standup Café
от 1200 ₽
Hot Funk Jam
12+
Фанк
Hot Funk Jam
28 октября в 21:00 Пространство Gamma More
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше