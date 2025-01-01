Константин Легостаев: Музыка, полная безумия в Джаггере

Приглашаем вас на уникальный концерт Константина Легостаева — певца, который поет то, что действительно думает. Его творчество пронизано искренностью и эмоциональностью, что делает каждое выступление незабываемым.

О певце

Константин Легостаев — лауреат престижных музыкальных премий, таких как «Золотой граммофон» и «Песня года». Он стал известен широкой аудитории после участия в телепроекте «Фабрика звезд» и как звезда шоу «Ну-ка, все вместе». На сцене он всегда остается верен себе, что делает его выступления искренними и запоминающимися.

Когда и где

Сбор гостей начнется в 19:00, а сам концерт стартует в 20:00. Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и эмоций, созданный одним из самых ярких исполнителей современности.

Приходите, и пусть музыка Константина Легостаева станет частью вашего вечера!