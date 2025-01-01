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Константин Легостаев
Киноафиша Константин Легостаев

Константин Легостаев

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Константин Легостаев: Музыка, полная безумия в Джаггере

Приглашаем вас на уникальный концерт Константина Легостаева — певца, который поет то, что действительно думает. Его творчество пронизано искренностью и эмоциональностью, что делает каждое выступление незабываемым.

О певце

Константин Легостаев — лауреат престижных музыкальных премий, таких как «Золотой граммофон» и «Песня года». Он стал известен широкой аудитории после участия в телепроекте «Фабрика звезд» и как звезда шоу «Ну-ка, все вместе». На сцене он всегда остается верен себе, что делает его выступления искренними и запоминающимися.

Когда и где

Сбор гостей начнется в 19:00, а сам концерт стартует в 20:00. Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и эмоций, созданный одним из самых ярких исполнителей современности.

Приходите, и пусть музыка Константина Легостаева станет частью вашего вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 1000 ₽

Фотографии

Константин Легостаев

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