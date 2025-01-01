Лекция Константина Курбакова: «Сервелат ≠ фальсификат»

Приглашаем вас на лекцию Константина Курбакова, посвященную вопросам подделки продукции на примере сырокопчёной колбасы. Эта тема актуальна в современном мире, где изготовление пищевой продукции становится сложной технологической задачей.

О чем лекция?

Изготовление подделки — это не просто копирование оригинала. Требуется знание технологий, а также умение адаптировать их под себя. Как же сделать подделку более привлекательной для потребителя? На лекции вы узнаете о тонкостях производства сырокопчёной колбасы, которая является не только деликатесом для более старшего поколения, но и популярной закуской для молодежи.

Константин Курбаков расскажет о том, как отличить фальсификат от оригинала. Вы получите полезные советы, которые помогут вам самостоятельно принимать решения при выборе колбасы. Однако однозначных ответов на вопросы, такие как «От какого комбината брать колбасу?» или «Как на глаз отличить фальсификат?» не будет — вместо этого вы овладеете важной информацией для анализа.

Кто рассказывает?

Лекцию проведет Константин Курбаков, инженер-исследователь ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН. Его опыт и знания в области пищевых технологий помогут вам глубже понять тему подделок и оригиналов.

Дополнительная информация

Возрастное ограничение: 6+

Контакты организатора: +79269400198