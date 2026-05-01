Костя Кулясов и АнимациЯ. Акустика

Концерт Кости Кулясова в Краснодаре

29 мая 2026 года в уютном баре «The Rock» состоится эксклюзивная акустика Кости Кулясова — лидера группы «АнимациЯ». Это мероприятие станет ярким событием, где прозвучат как любимые хиты, так и совершенно новые песни.

Драйв, энергия и интеллектуальные тексты

Костя Кулясов известен своим уникальным сценическим стилем, сочетая мощнейшую музыку с глубокими и порой остроумными текстами. Каждый его концерт — это не просто выступление, а настоящая встреча с артистом и его творческим миром.

Лицом к лицу с артистом

Во время концерта зрители смогут находиться буквально рядом с Костей, что создаст особую атмосферу близости. Это отличный шанс не только насладиться музыкой, но и пообщаться с исполнителем и получить незабываемые впечатления.

"Я люблю свою Родину, вроде бы" — одна из фраз, ставшая крылатой благодаря песням Кости. Вас ждёт полтора десятка хитов и совершенно новые композиции!