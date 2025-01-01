Меню
Константин Хазанович и Orquesta Mundial
6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка разных стран и культур в одном концерте

Совершите музыкальное путешествие по различным уголкам мира с уникальным концертом оркестра мультиинструменталиста Константина Хазановича. Этот талантливый музыкант объединяет традиции разных стран и культур, чтобы создать неповторимый звучание, которое обогащает зрительский опыт.

Концерт в клубе Игоря Бутмана

Концерт пройдет в клубе Игоря Бутмана, который славится своими выступлениями и высоким качеством музыкальных программ. Здесь вы сможете насладиться не только оригинальной музыкой, но и атмосферой, которая сплачивает зрителей и создает уникальное настроение. Константин Хазанович, создатель и дирижёр оркестра Orquesta Mundial, способен удивить даже самого искушенного слушателя.

Интересные факты о выступлении

Не упустите возможность узнать о влиянии различных музыкальных традиций на создание новых композиций. Каждое произведение, прозвучавшее в концерте, будет представлять особую культуру, позволяя погрузиться в мир звуков и ритмов. Оркестр привлекает музыкантов из разных стран, что делает выступление поистине международным событием.

Приходите послушать, как музыка объединяет народы и культуры. Это будет незабываемый вечер, полный эмоций и впечатлений!

Январь
7 января среда
18:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2000 ₽
21:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2000 ₽

