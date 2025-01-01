Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Константин Хазанович и Анастасия Сазонова
Киноафиша Константин Хазанович и Анастасия Сазонова

Константин Хазанович и Анастасия Сазонова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Программа «Италия и джаз» в Джаз-клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое перенесет вас в мир элегантного джаза и итальянской культуры. Программа «Италия и джаз» проходит в знаменитом Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге.

Погружение в атмосферу

Зрители смогут насладиться захватывающими выступлениями талантливых музыкантов, которые создадут неповторимую атмосферу легкости и красоты. Программа включает как классические джазовые композиции, так и современные итальянские мелодии.

Знакомство с культурой

Италия и джаз — это не просто музыка, это целая философия. Вы услышите звучание саксофона, пиано и других инструментов, которые наполнят зал неповторимыми звуками. В каждой ноте — история, эмоция и страсть.

Почему стоит посетить

Джаз-клуб Игоря Бутмана — это не только музыкальный зал, но и место, где царит дружеская атмосфера. Здесь вы сможете не только насладиться живой музыкой, но и попробовать изысканные блюда итальянской кухни, которые дополнят ваше вечернее мероприятие.

Не упустите шанс

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Программа «Италия и джаз» — это отличный способ провести вечер в компании друзей или в романтической обстановке.

Забронируйте места заранее, чтобы гарантировать себе незабываемые впечатления от живого джаза и итальянской культуры!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Рок-концерт на теплоходе
16+
Рок
Рок-концерт на теплоходе
29 ноября в 20:30 Теплоход Rock Hit Neva
от 1600 ₽
Музыкальное лото
18+
Живая музыка Вечеринка
Музыкальное лото
30 июля в 19:00 Суарэ
от 630 ₽
Саундтреки на органе. Гарри Поттер, Пираты Карибского моря и другие
6+
Неоклассика
Саундтреки на органе. Гарри Поттер, Пираты Карибского моря и другие
14 августа в 21:00 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше