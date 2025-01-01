Меню
Киноафиша Константин Хачикян, фортепиано

Константин Хачикян, фортепиано

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Концерт Константина Хачикяна в Зарядье

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт Константина Хачикяна, который пройдет в живописном концертном зале Зарядье. Этот выдающийся пианист и композитор представит свои произведения в формате фотепиано, смешивая классическую музыку с современными элементами.

Что такое фотепиано?

Фотепиано — это инновационный подход к исполнению музыки на фортепиано, который объединяет живую игру и цифровые технологии. Это позволяет создавать уникальные звуковые ландшафты и погружать зрителей в атмосферу музыкального эксперимента.

О Константине Хачикяне

Константин Хачикян — известный российский пианист, композитор и аранжировщик. Его музыкальный стиль сочетает в себе элементы классики, джаза и электронной музыки. Хачикян является лауреатом множества международных конкурсов и активно выступает как в России, так и за границей.

Билеты и информация

Билеты можно приобрести на официальном сайте Зарядья или в кассах театра. Рекомендуем не откладывать покупку, так как ожидается высокий интерес к мероприятию.

Погрузитесь в мир музыки вместе с Константином Хачикяном и ощутите магию фотепиано в одном из самых красивых мест Москвы!

20 ноября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 600 ₽

