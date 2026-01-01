Константин Емельянов и Кубанский симфонический оркестр

Кубанский симфонический оркестр под управлением главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского, приглашает зрителей на удивительный вечер классической музыки. В программе концерта прозвучат произведения выдающихся композиторов:
*Обратите внимание, что программа может измениться.
Солистом концерта станет Константин Емельянов, известный пианист и «артист Yamaha». Он окончил Московскую консерваторию и прошел стажировку под руководством выдающихся педагогов, таких как народный артист РСФСР Сергей Доренский.
Константин завоевал III премию на XVI Международном конкурсе имени П. И. Чайковского в 2019 году, а также стал Лауреатом и обладателем призов зрительских симпатий. Его талант был отмечен I премией III Всероссийского музыкального конкурса и успехами на международных площадках, таких как конкурсы в Вероне и Сучжоу.
В 2020 году вышел дебютный сольный альбом музыканта, посвященный произведениям Чайковского. Константин активно концертирует и принимает участие в фестивалях, знакомя зрителей с волшебным миром музыки.
Он сотрудничает с многими выдающимися дирижерами и музыкантами, такими как Юрий Башмет и Владимир Спиваков, что подтверждает его высокую профессиональную репутацию.
