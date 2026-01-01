Константин Емельянов и Кубанский симфонический оркестр

Музыка величайших композиторов: концерт с участием Константина Емельянова

Кубанский симфонический оркестр под управлением главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского, приглашает зрителей на удивительный вечер классической музыки. В программе концерта прозвучат произведения выдающихся композиторов:

Ф. Мендельсон – «Избранные песни без слов»

Ф. Шуберт – Фортепианная фантазия «Скиталец»

М. Равель – Концерт для фортепиано с оркестром № 1 соль мажор (M.83)

*Обратите внимание, что программа может измениться.

Константин Емельянов: таланты и достижения

Солистом концерта станет Константин Емельянов, известный пианист и «артист Yamaha». Он окончил Московскую консерваторию и прошел стажировку под руководством выдающихся педагогов, таких как народный артист РСФСР Сергей Доренский.

Константин завоевал III премию на XVI Международном конкурсе имени П. И. Чайковского в 2019 году, а также стал Лауреатом и обладателем призов зрительских симпатий. Его талант был отмечен I премией III Всероссийского музыкального конкурса и успехами на международных площадках, таких как конкурсы в Вероне и Сучжоу.

В 2020 году вышел дебютный сольный альбом музыканта, посвященный произведениям Чайковского. Константин активно концертирует и принимает участие в фестивалях, знакомя зрителей с волшебным миром музыки.

Он сотрудничает с многими выдающимися дирижерами и музыкантами, такими как Юрий Башмет и Владимир Спиваков, что подтверждает его высокую профессиональную репутацию.

