Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Константин Емельянов и Кубанский симфонический оркестр
Киноафиша Константин Емельянов и Кубанский симфонический оркестр

Константин Емельянов и Кубанский симфонический оркестр

12+
Возраст 12+

О концерте

Музыка величайших композиторов: концерт с участием Константина Емельянова

Кубанский симфонический оркестр под управлением главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского, приглашает зрителей на удивительный вечер классической музыки. В программе концерта прозвучат произведения выдающихся композиторов:

  • Ф. Мендельсон – «Избранные песни без слов»
  • Ф. Шуберт – Фортепианная фантазия «Скиталец»
  • М. Равель – Концерт для фортепиано с оркестром № 1 соль мажор (M.83)

*Обратите внимание, что программа может измениться.

Константин Емельянов: таланты и достижения

Солистом концерта станет Константин Емельянов, известный пианист и «артист Yamaha». Он окончил Московскую консерваторию и прошел стажировку под руководством выдающихся педагогов, таких как народный артист РСФСР Сергей Доренский.

Константин завоевал III премию на XVI Международном конкурсе имени П. И. Чайковского в 2019 году, а также стал Лауреатом и обладателем призов зрительских симпатий. Его талант был отмечен I премией III Всероссийского музыкального конкурса и успехами на международных площадках, таких как конкурсы в Вероне и Сучжоу.

В 2020 году вышел дебютный сольный альбом музыканта, посвященный произведениям Чайковского. Константин активно концертирует и принимает участие в фестивалях, знакомя зрителей с волшебным миром музыки.

Он сотрудничает с многими выдающимися дирижерами и музыкантами, такими как Юрий Башмет и Владимир Спиваков, что подтверждает его высокую профессиональную репутацию.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и уникальным исполнением Константина Емельянова в сопровождении Кубанского симфонического оркестра!

Купить билет на концерт Константин Емельянов и Кубанский симфонический оркестр

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
13 июня суббота
17:00
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
от 800 ₽

В ближайшие дни

NЮ (Юрий Николаенко)
16+
Поп

NЮ (Юрий Николаенко)

29 мая в 20:00 Олимп
от 4000 ₽
НеПоэт Ломовой. HD-Tour 2026
18+
Эстрада

НеПоэт Ломовой. HD-Tour 2026

4 августа в 20:00 Стендап-клуб «Маяковский»
от 1200 ₽
Стендап вечер
18+
Юмор

Стендап вечер

29 мая в 18:00 The Rock Bar Small Stage
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше