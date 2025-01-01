Меню
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 1500₽
Киноафиша Константин Бутаков

Константин Бутаков

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Стендап концерт Константина Бутакова в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на незабываемый стендап концерт Константина Бутакова, который состоится в Stand Up Store Moscow. Этот талантливый комик уже завоевал сердца зрителей своими остроумными шутками и уникальным стилем исполнения.

О Константине Бутакове

Константин Бутаков — известный российский стендап-комик, который стал популярным благодаря своему обаянию и искренности на сцене. Его выступления наполнены наблюдениями из жизни, которые знакомы каждому, и мастерски поданы с долей самоиронии.

Не забудьте прийти с хорошим настроением и готовностью смеяться! Концерт обещает быть ярким и запоминающимся.

Расписание

3 сентября
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:00 от 1500 ₽

