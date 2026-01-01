Оповещения от Киноафиши
Константин Бутаков
12+
О концерте

Вечер с Константином Бутаковым: комедия о жизни и быте

Константин Бутаков – опытный стендап-комик, резидент проекта «Stand Up» на ТНТ и финалист «Открытого микрофона». На его сольном концерте вы услышите остроумные монологи о «кризисном возрасте», а также сатирические зарисовки о повседневной жизни и семейных историях.

О чем шутит Константин?

С самоиронией он рассказывает, как после 45 лет «марафон» превращается в поход в супермаркет. Его творчество наполнено humor и глубокими мыслями о быте, что делает его выступления близкими и понятными зрителям.

Зачем стоит посетить выступление?

Не упустите шанс провести вечер в компании одного из ярких комиков российской стендап-сцены. Константин давно завоевал внимание своей яркостью и талантом, и это отличный повод поднять настроение!

Март
12 марта четверг
19:00
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
от 2200 ₽
13 марта пятница
19:00
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34
от 2000 ₽

Мировые рок-хиты: Orchestra of New Time
12+
Рок
Мировые рок-хиты: Orchestra of New Time
12 октября в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 1400 ₽
Top StandUp
18+
Юмор
Top StandUp
10 апреля в 18:00 Standup Bar Krasnodar
Оркестр CAGMO. Симфония Sting при свечах
6+
Живая музыка
Оркестр CAGMO. Симфония Sting при свечах
24 марта в 19:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 1900 ₽
