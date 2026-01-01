Вечер с Константином Бутаковым: комедия о жизни и быте

Константин Бутаков – опытный стендап-комик, резидент проекта «Stand Up» на ТНТ и финалист «Открытого микрофона». На его сольном концерте вы услышите остроумные монологи о «кризисном возрасте», а также сатирические зарисовки о повседневной жизни и семейных историях.

О чем шутит Константин?

С самоиронией он рассказывает, как после 45 лет «марафон» превращается в поход в супермаркет. Его творчество наполнено humor и глубокими мыслями о быте, что делает его выступления близкими и понятными зрителям.

Зачем стоит посетить выступление?

Не упустите шанс провести вечер в компании одного из ярких комиков российской стендап-сцены. Константин давно завоевал внимание своей яркостью и талантом, и это отличный повод поднять настроение!