Стендап от Константина Бутакова в Stand Up Патрики

Константин Бутаков — российский стендап комик, известный своим участием в популярных проектах «Открытый микрофон» на ТНТ и «StandUp на ТНТ». Также он является соведущим шоу «Поколения: Мужчины» и имеет множество преданных поклонников.

Уютная атмосфера и комфортные условия

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту за барной стойкой. Однако менеджеры зала помогут разместить вас в порядке очереди, создавая уютную атмосферу для общения.

Советы для зрителей

Если вы планируете прийти с компанией, рекомендуем приобретать билеты в одном заказе. Это обеспечит вам возможность сидеть вместе за одним столом. Если же ваша компания покупает билеты на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее. Менеджеры зала позаботятся о том, чтобы вас объединили и разместили комфортно.

Не упустите возможность насладиться живым выступлением Константина Бутакова и получить заряд позитивных эмоций!