Константин Бутаков в клубе «Дуглас»

Приглашаем вас на уникальный вечер комедии с Константином Бутаковым, резидентом Stand-Up на ТНТ. В этой программе он с иронией и остроумием исследует кризисы отношений в среднем возрасте, стереотипы общества и медийную культуру в спорте.

О спектакле

Константин Бутаков известен своей неповторимой экспрессией и энергетикой. Его выступления — это не просто шутки, а глубокая рефлексия на социальные темы, которые затрагивают каждого из нас. В своем новом шоу он поднимает важные вопросы, которые волнуют современное общество.

Что ожидать?

Готовьтесь к смеху и размышлениям! Константин мастерски сочетает юмор с серьезными темами, что делает его выступление не только развлекательным, но и познавательным. Вы увидите, как комедия может стать зеркалом, отражающим реалии нашей жизни.

Билеты можно приобрести на сайте клуба или в кассе. Не упустите возможность провести вечер в компании талантливого комика и зарядиться позитивом!