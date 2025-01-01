Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Константин Бутаков
Киноафиша Константин Бутаков

Константин Бутаков

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Константин Бутаков в клубе «Дуглас»

Приглашаем вас на уникальный вечер комедии с Константином Бутаковым, резидентом Stand-Up на ТНТ. В этой программе он с иронией и остроумием исследует кризисы отношений в среднем возрасте, стереотипы общества и медийную культуру в спорте.

О спектакле

Константин Бутаков известен своей неповторимой экспрессией и энергетикой. Его выступления — это не просто шутки, а глубокая рефлексия на социальные темы, которые затрагивают каждого из нас. В своем новом шоу он поднимает важные вопросы, которые волнуют современное общество.

Что ожидать?

Готовьтесь к смеху и размышлениям! Константин мастерски сочетает юмор с серьезными темами, что делает его выступление не только развлекательным, но и познавательным. Вы увидите, как комедия может стать зеркалом, отражающим реалии нашей жизни.

Билеты можно приобрести на сайте клуба или в кассе. Не упустите возможность провести вечер в компании талантливого комика и зарядиться позитивом!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 октября
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
20:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Органный концерт при свечах «От Баха до Интерстеллар»
6+
Классическая музыка Неоклассика
Органный концерт при свечах «От Баха до Интерстеллар»
15 августа в 20:00 Яани Кирик
от 1700 ₽
Органный концерт при свечах «Магия барокко и космические саундтреки»
6+
Классическая музыка
Органный концерт при свечах «Магия барокко и космические саундтреки»
27 июля в 16:00 Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери
от 900 ₽
6+
Классическая музыка
Сказка в опере и вокальной музыке, аб-т №13
29 марта в 15:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше