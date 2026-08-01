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Константин Бутаков, Максим Евдокимов
Билеты от 2150₽
Киноафиша Константин Бутаков, Максим Евдокимов

Константин Бутаков, Максим Евдокимов

18+
Возраст 18+
Билеты от 2150₽

О концерте

Уникальный вечер стендап-комедии в Stand Up Store Moscow

Не пропустите захватывающее выступление двух талантливых комиков: Константина Бутакова и Максима Евдокимова. Вечер стендап-комедии пройдет в Stand Up Store Moscow, известном своей уникальной атмосферой и уютным залом, который идеально подходит для живых выступлений.

О комиках

Константин Бутаков — известный стендап-комик, который завоевал сердца зрителей своими остроумными и порой провокационными шутками. Он активно выступает на российских и международных стендап-площадках, а также является автором нескольких комедийных проектов.

Максим Евдокимов — яркий представитель нового поколения комиков, который уже успел зарекомендовать себя в мире стендапа. Его уникальный стиль и способность находить юмор в повседневных ситуациях делают его выступления запоминающимися.

Почему стоит посетить?

Это не просто вечер стендапа, а возможность провести время в компании единомышленников, насладиться живым юмором и зарядиться позитивными эмоциями. Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем заранее забронировать билеты.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте Stand Up Store Moscow или в кассе заведения. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

Купить билет на концерт Константин Бутаков, Максим Евдокимов

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Август
21 августа пятница
21:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 2150 ₽

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