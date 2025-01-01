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Константин Бутаков. Камиль Зулфугаров
Билеты от 2000₽
Киноафиша Константин Бутаков. Камиль Зулфугаров

Константин Бутаков. Камиль Зулфугаров

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Константин Бутаков и Камиль Зулфугаров: Уникальное Stand Up шоу в Москве

Приготовьтесь к незабываемому вечеру комедии! Константин Бутаков и Камиль Зулфугаров приглашают вас на свой Stand Up спектакль в Stand Up Store Moscow. Это событие пройдет 21 октября 2023 года и станет настоящим праздником для любителей юмора и остроты слов.

Знакомьтесь с комиками

Константин Бутаков — один из ярчайших представителей российской комедийной сцены. Его стиль сочетает в себе легкость подачи и глубокий анализ жизненных ситуаций. Камиль Зулфугаров, в свою очередь, известен своим уникальным чувством юмора и мастерством взаимодействия с публикой. Вместе они создадут атмосферу, полной смеха и позитива.

Что ожидать от вечера?

Зрители смогут насладиться множеством остроумных шуток, актуальных тем и живых историй из жизни комиков. Каждый номер — это неповторимый опыт, который гарантированно поднимет вам настроение. Спектакль обещает быть насыщенным и динамичным, так что готовьтесь к смеху до слез!

Где и когда

Место проведения: Stand Up Store Moscow, расположенный в центре столицы. Время начала: 19:00. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места и насладиться атмосферой.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте Stand Up Store или на месте проведения. Не упустите возможность стать частью этого комедийного вечера!

Не пропустите шанс провести вечер в компании лучших комиков и зарядиться положительными эмоциями. Ждем вас на шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:00 от 2000 ₽

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