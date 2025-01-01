Меню
Константин Бутаков и Валерия Яковлева
Билеты от 2000₽
Константин Бутаков и Валерия Яковлева

Константин Бутаков и Валерия Яковлева

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Концерт двух топовых комиков: Константин Бутаков и Валерия Яковлева

Вас ждет незабываемый вечер юмора и смеха! На сцене встретятся два ярких представителя российской комедии — Константин Бутаков и Валерия Яковлева. Эти комики завоевали сердца зрителей своей искренностью, остроумием и неподражаемым стилем.

О комиках

Константин Бутаков известен своими оригинальными монологами и мастерством импровизации. Его выступления всегда полны неожиданных поворотов и жизненных наблюдений. Валерия Яковлева, в свою очередь, сочетает в себе как блестящий юмор, так и тепло, способное затронуть душу каждого зрителя.

Что ожидать от концерта

На шоу вы услышите свежие номера, основанные на актуальных темах, а также узнаете о забавных ситуациях из жизни комиков. Оба артиста готовы поделиться своими историями, которые заставят вас смеяться до слез.

Интересные факты

Комики не только выступают, но и активно занимаются творчеством за пределами сцены. Они ведут блоги, снимаются в шоу и участвуют в различных проектах, что делает их известными не только в России, но и за ее пределами.

Не упустите возможность провести вечер в обществе двух талантливых комиков! Это шоу обязательно подарит вам отличное настроение и positive vibes!

Купить билет на концерт Константин Бутаков и Валерия Яковлева

Октябрь
2 октября четверг
19:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 2000 ₽

